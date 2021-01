Eerste 7.000 coronavaccins aangekomen in Jessa Ziekenhuis

Hasselt

De eerste vaccins tegen het coronavirus voor Limburgers zijn deze voormiddag aangekomen in het Jessa Ziekenhuis. Het gaat om 7.000 stuks die van Pfizer in Puurs door H.Essers onder politiebegeleiding naar Hasselt zijn gebracht. Namiddag werd de eerste lading ontdooid die bedoeld is voor rusthuis Triamant in Sint-Truiden, waar donderdag de eerste bewoners een vaccin krijgen. De apotheek van Jessa wordt in een eerste fase het logistieke vaccinhart voor Limburg.