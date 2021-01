Hoe Jessica Granata - dochter van - zich herpakte na het drama dat ze maar net overleefde

Een kaarsje in een kerstboom. Meer was er niet nodig om een oudejaarsnacht in vuur en vlam te zetten. Jessica Granata was 22, zat aan tafel in een chic wit hemdje en dacht dat ze doodging. Na twee weken werd ze opnieuw wakker, in een ander bovenlijf. Haar leven én dat van haar moeder en bekende vader zou nooit meer hetzelfde zijn. Vandaag, dertig operaties en twee kindjes later, zijn haar littekens zacht en wazig geworden. Net zoals de pijn.