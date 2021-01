Lamkel Zé excuseert zich met filmpje bij voor zijn gedrag: “Ik blijf beschikbaar voor de nieuwe coach”

Didier Lamkel Zé (24) heeft zich in een filmpje geëxcuseerd voor zijn fratsen van de afgelopen dagen. Eerder deze week werd hij gespot aan de Bosuil in een truitje van Anderlecht, probeerde hij ’s ochtend binnen te geraken op de club terwijl hij pas in de namiddag moest trainen, tekende hij op de muren in de kleedkamer enzovoort. “Ik reageerde zo omdat ik veel aan mijn hoofd had.”