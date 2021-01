Ook Wouter Beke stelt snellere vaccinering in vooruitzicht: “De levering is bevestigd”

Ook Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) stelt nu een snellere vaccinatiecampagne in het vooruitzicht. Er zullen geen vaccins van de huidige voorraad meer in de koelkast blijven met het oog op een tweede prik.

Eerder op de dag zeiden premier Alexander De Croo (Open Vld) en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) al dat ze de taskforce vaccinatie hebben gevraagd om de campagne vanaf volgende week te versnellen. “Er mogen geen vaccins blijven liggen”, aldus Vandenbroucke dinsdag in de bevoegde Kamercommissie.

“Pfizer heeft vandaag de leveringen voor de komende weken bevestigd”, zei Beke dinsdagavond in het Vlaams Parlement. “De levering van de vaccins is de belangrijkste variabele in ons plan.”

De geneesmiddelenproducent liet eerder al weten niet garant te staan voor de immuniteit als er geen twee dosissen worden toegediend. Zolang Pfizer dus niet had bevestigd dat er voldoende leveringen zouden zijn, was Vlaanderen verplicht om de tweede dosis achter de hand te houden. “Nu Pfizer zal leveren, kunnen wij een versnelling hoger gaan”, aldus Beke.

Deadline 25 januari

Woensdag start de grootschalige vaccinatiecampagne van de woonzorgcentra. “De eerste dagen daarvan vormen een inloopperiode, waarbij vanuit elk hubziekenhuis per dag een woonzorgcentrum zal worden beleverd”, zei Beke. Vanaf volgende week wordt dat opgeschaald. Dan komen driehonderd woonzorgcentra aan de beurt. De week nadien worden dat er vijfhonderd.

Tegen 25 januari moeten alle bewoners een eerste keer gevaccineerd zijn, eventueel met uitzondering van de woonzorgcentra met een manifeste uitbraak. “We willen de vaccins eerst toedienen aan de bewoners, dat is een uitdrukkelijke keuze die we gemaakt hebben”, herhaalde Beke. “Zij hebben immers het grootste risico om ziek te raken en gehospitaliseerd te worden.”