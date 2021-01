België is traag… Maar ook in de VS, Frankrijk en Duitsland gaat vaccinatie moeizamer dan gedacht

In de Amerikaanse staat Kentucky krijgen de inwoners een prik in hun auto. — © AFP

In tegenstelling tot België en Nederland, zijn andere landen veel voortvarender van start gegaan met de inenting tegen het coronavirus. Groot-Brittannië komt zelfs al met het tweede vaccin op de proppen, terwijl in de Lage Landen het eerste vaccin nog in de vriezers staat. Maar de veel voortvarender start elders zorgt ook voor problemen. De ‘inentingstrein’ heeft in veel landen het station dan wel verlaten, maar de beloofde sneltrein is het voorlopig nog niet geworden. ‘Operatie vaccineren’ blijkt complex: een overzicht van De Telegraaf.