Verdubbeling aantal coronabesmettingen in Premier League, triest record weer verbroken

De Premier League had dinsdag geen goed nieuws te melden van het coronafront. Tussen 28 december en 3 januari testten liefst veertig spelers en/of stafleden in de Premier League positief op het coronavirus. Het vorige record, bij de vorige testronde tussen 21 en 28 december, bedroeg 18 besmettingen. De Premier League koos ervoor nadien de spelers en stafleden elk twee maal per week te testen.