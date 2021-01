Na de eerste lockdown gingen de Belgen massaal op zoek naar grotere en dus duurdere woningen met een tuin of terras. — © Jimmy Kets

Hasselt

Hoewel het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen vorig jaar met 4,2 procent is gedaald, werden woningen fors duurder. In Limburg betaal je vandaag gemiddeld 259.451 euro (+7,4 procent) voor een huis en 214.730 euro (+6,9 procent) voor een appartement, zo blijkt uit de Notarisbarometer. “We kopen groter.”