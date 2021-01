Vrouw gaat TikTok-uitdaging aan, maar wordt beroemd zonder dat ze het weet: “Ik ben nu dat kreng van het strand”

Een Australische vrouw wil graag beroemd worden op sociale media en deed mee aan de Lay all your love on me-uitdaging op TikTok. Het doel van de uitdaging: zingend en kronkelend uit zee komen zoals Amanda Seyfried in de film Mamma Mia! uit 2008. Wat Alyssa niet wist, is dat ze ook door talloze andere strandgangers werd gefilmd. De video’s – zonder context – vonden hun weg naar sociale media, waardoor de Australische op slag beroemd werd. “Ik word nu herkend als dat kreng van het strand”, klinkt het, maar heel erg vindt Alyssa dat niet. “Dat ben ik dus, die met mijn kont schudt.”