Sint-Truiden

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden heeft een tijdelijk bezoekverbod ingevoerd. Vorige week was er in het Truiense ziekenhuis een plotse stijging van het aantal coronapatiënten, die deels door preventieve screenings aan het licht kwam. In het Sint-Trudo Ziekenhuis zijn momenteel 20 coronapatiënten opgenomen, waarvan twee patiënten op intensieve zorgen.