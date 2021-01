Londen

Er zijn momenteel geen bijkomende vaststellingen van de Britse of Zuid-Afrikaanse coronavariant in ons land. In december wisten de autoriteiten al dat er in november vier mensen in Vlaanderen besmet waren met de Britse variant, er zijn sindsdien geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld, terwijl men wel degelijk op zoek is naar de variant in België, aldus Van Gucht.