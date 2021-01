Buurtcomité maakt mondmaskers voor bewoners van de Bellikstraat

De buren van de Bellikstraat werden verrast met een mooie nieuwjaarskaart en gepersonaliseerde mondmaskers. Met veel plezier hebben drie dames van het bestuur - ieder in haar eigen bubbel - mondmaskers geknipt, genaaid en gepersonaliseerd. Samen met een nieuwjaarswens kregen alle bewoners van de straat een mondmasker. Voor de heren een zwart exemplaar en voor de dames een grijs mondmasker met witte sterretjes. "Met dit kleine gebaar willen we een lichtpuntje zijn voor iedereen in de straat in deze bizarre omstandigheden", zo klinkt het.