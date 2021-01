De bedoeling is dat in het voorjaar van 2022 het uitgebreide gemeentehuis van Pelt klaar zal zijn. — © hbvl

Pelt

In Pelt zijn de uitbreidingswerken gestart aan het gemeentehuis aan de Oude Markt in Overpelt. Die uitbreiding, met een kostprijs van 5 miljoen euro, omvat een nieuwbouw die aansluit op het bestaande gebouw aan de Dorpsstraat. Wanneer het gebouw naar verwachting in het voorjaar van 2022 klaar zal zijn, zullen alle administratieve diensten van de gemeente hier gecentraliseerd worden.