Vercauteren voorgesteld bij Antwerp: “Hier stond iets en hierop bouw ik verder met eigen accenten”

Een halve dag nadat hij officieel werd voorgesteld als trainer van Antwerp mocht Franky Vercauteren al meteen de pers te woord staan. De ex-trainer van onder meer Anderlecht en Genk staat tot aan het einde van dit seizoen in de dug-out bij de Great Old. Hij had het over zijn andere aanbiedingen, zijn keuze voor RAFC, Lamkel Zé, het voetbal onder Ivan Leko en ook zijn technische staf.

Het was een zeer tevreden algemeen directeur Sven Jaecques die de nieuwe coach introduceerde. “Hij is iemand die weinig introductie nodig heeft. We zijn erg blij dat we al snel na het vertrek van Leko iemand hebben kunnen voorstellen. Dat is toch geen ideale situatie voor een club: midden op het seizoen naar een nieuwe trainer zoeken. We hadden een shortlist opgesteld en Franky was onze eerste keuze.”

Vercauteren werd bij het begin van dit seizoen de laan uitgestuurd bij Anderlecht. Daarna kreeg hij tal van aanbiedingen. Buitenlandse, maar ook van Racing Genk en Standard. “Alleen ik ken de waarheid. Familiale redenen gaven de doorslag om niet naar Genk te gaan. Dan kreeg ik twee aanbiedingen op het zelfde moment en dan moet je knopen doorhakken. Er is altijd interesse geweest. Ik kon meteen na mijn ontslag bij Anderlecht ergens beginnen. In het buitenland, maar ook België. Dat was echter geen kwestie. Ik stelde me niet beschikbaar. Daarna heb ik het er met de familie over gehad en dan stond ik open voor een nieuwe uitdaging. Maar die moest wel aan alle verwachtingen voldoen. En het plaatje klopte hier. En dat was geen kwestie van geld, maar ik zette de plussen en de minnen naast elkaar en koos voor deze uitdaging. Bij deze club evolueert alles in een gunstige richting en de juiste zaken waren hier aanwezig.”

De succescoach gaf ook aan waarom hij ‘maar tot aan het einde van het seizoen tekende. “Ik wil opportuniteiten openhouden en dan beslissen. Het familiale speelt hierin een grote rol. Het is niet de bedoeling om het bij die vijf maanden te laten. Daarover willen we zo snel mogelijk een beslissing nemen.”

Het woord titel wil Vercauteren niet in de mond nemen. “Het is de weg die me interesseert, de lange termijn. Zoals ik zei is deze club op de goede weg en die willen we aanhouden.”

Antwerp liet dit seizoen al mooi, verzorgd voetbal zien onder Leko en dat wil Vercauteren niet meteen overboord gooien. “Ik ga altijd verder op de goeie dingen die er zijn. Het zou niet correct zijn naar Leko toe om te zeggen dat alles moet veranderen. Hier stond iets. Dus dat moet ik verderzetten. Er komen veranderingen, maar dat is eigen aan elke trainer. Defensief of offensief? Je moet op elk vlak progressie boeken. We streven naar een totaalbeeld.”

Wanneer hij voor het eerst een training zal leiden is nog niet duidelijk. “Ik heb me laten testen voor mijn vertrek in Rusland, wat zelfs niet nodig was. Ook hier laat ik me testen, maar we gaan aan alle protocollen voldoen voor ik training geef.”

De technische staf wordt behouden, met Rudi Cossey dus, al wordt er wel naar een toevoeging gekeken. “Er gaat niemand verdwijnen zoals meestal gebeurt bij een trainerswissel. We gaan daarmee verder. Er zijn besprekingen aan de gang en nieuwe noden door het wegvallen van Edward Still. Hij had veel taken, dus wat dat betreft moet er nog iets ingevuld worden. Maar daar wordt nog over gepraat.”

En dan is er uiteraard nog de kwestie Didier Lamkel Zé. “We zullen zien. Het is te vroeg om hierover al definitieve uitspraken te doen, maar hij ligt hier nog wel onder contract.”

Hannes Van Gael