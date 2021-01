Hasselt

Onder politiebegeleiding zijn vanmiddag de eerste lading Pfizer-vaccins voor Limburg aangekomen in Jessa in Hasselt. De bijna 7.000 vaccins werden opgeslagen in een superdiepvriezer. “Vandaag nog wordt de eerste lading ontdooid die bedoeld is voor rusthuis Triamant in Sint-Truiden waar donderdag de eerste bewoners een vaccin krijgen”, zegt Elke De Troy, hoofdapotheker van Jessa.