Halsey is zoveelste popster die make-upmerk lanceert

Lady Gaga, Rihanna, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Alicia Keys en Pharrell Williams. Ze hebben allemaal twee dingen met elkaar gemeen: ze maken muziek en zijn allen oprichters van een beautylabel. De laatste die aan dat rijtje toegevoegd mag worden is Halsey, bekend van onder meer de hits Without me en Bad at love. Ze kondigde maandag via een filmpje op sociale media en YouTube aan dat ze About-Face op de markt brengt.

About-Face wordt officieel op 25 januari gelanceerd en zal in eerste instantie uit drie deelcollecties bestaan. Zo is er Light Lock dat uit highlighters en lipgloss bestaat, Matte bevat dan weer lippenstift, lippenpotlood en een oogschaduw in matte tint en dan is er nog Shadowstick dat uit een reeks kleurrijke sticks voor de ogen bestaat. In totaal gaat het om zo’n veertig items die geprijsd zijn tussen de 17 en 32 dollar (14 en 26 euro).

Naar verluidt werkte Halsey meer dan een jaar aan de ontwikkeling van de producten en ze deed dat in samenwerking met Dineh Mohajer en Jeanne Chavez, de oprichters van de beautymerken Smith & Cult en Hardy Candy. Alle items zullen rechtstreeks te koop zijn via de website van About-Face. Of verzending naar België mogelijk is, is op dit moment nog niet duidelijk.