Op TikTok circuleren er enorm veel filmpjes van afgetrainde fitnessmodellen, oefeningen om jouw ‘booty’ tot het uiterste te drijven en andere tips en tricks. Maar daar had de TikTokster PhucBich duidelijk geen zin in. Terwijl het eerst lijkt alsof ze pronkt met haar ronde billen, neemt ze de kijkers in de maling en toont ze een zwarte koekenpan voor haar bips. Flauw of geniaal?