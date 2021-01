Steven Van Gucht: “Begin februari kunnen we onder de 75 opnames per dag zitten” — © Nationaal Crisiscentrum

De cijfers zijn op alle vlakken blijven dalen en “dat is niet vanzelfsprekend”. Van Gucht looft die prestatie, omdat de cijfers in andere landen zijn blijven stijgen, ondanks de vakantie en de lichtere lockdown in ons land.

Van Gucht licht ook de evolutie van de cijfers toe. Hij waarschuwt dat de besmettingscijfers in de komende dagen mogelijk zullen stijgen. Na de kerstvakantie zal er immers meer getest worden: enerzijds doordat er traditioneel minder getest wordt tijdens de vakantie, anderzijds doordat de capaciteit verder wordt opgeschroefd. In absolute aantallen zal het aantal besmettingen naar alle waarschijnlijkheid stijgen.

“75 opnames per dag in februari”

“Wat niet afhankelijk is van de teststrategie, zijn de ziekenhuisopnames”, geeft Van Gucht mee. En ook daar zijn de evoluties positief. Het aantal opnames per dag is gedaald met 24 procent tegenover de week voor de kerstvakantie. “Als deze trend aanhoudt, kunnen we zakken tot onder 75 opnames per dag in februari”, klinkt het optimistisch. “Maar dat zal niet evident zijn”, waarschuwt Van Gucht ook. “In de provincies Waals-Brabant, Luik en West-Vlaanderen stelden we nog een lichte stijging vast.”

Ook in de woonzorgcentra is de situatie verbeterd. 24 procent van de woonzorgcentra melden coronapatiënten. Iets minder dan een tiende van de woonzorgcentra kampte met een grote uitbraak, met 10 of meer gevallen.

De grootste daling is er bij kinderen onder de 10 jaar. Meer dan de helft van de besmettingen is er bij mensen tussen 20 en 60 jaar, met een piek op 29 jaar. De cijfers dalen in bijna alle provincies.

Privileges voor gevaccineerden?

Sciensano bracht in een burgerconsultatieplatform ook zo’n 100 mensen samen om in debat te gaan met elkaar. “Heel wat mensen hadden vragen bij de vaccinaties en de vaccinatiestrategie. Dat het toch wel snel ontwikkeld werd. Er werden ook vragen gesteld bij de rol van de pharmaindustrie. De nood naar een terugkeer naar het normale was bij iedereen erg hoog”, aldus Van Gucht. “Vertrouwen vanuit overheid is hier dan ook essentieel. De overheid moet transparant en helder communiceren over de vaccinaties.”

“De beslissing moet volgens hen een individuele keuze blijven. Slechts een minderheid vindt dat de overheid vaccinatie moet verplichten, zeker als we groepsimmuniteit willen bekomen”, klinkt het.

“Een groep deelnemers vond dat de vaccinatiestatus niet mag leiden tot andere privileges. Ze vonden dat het toekennen van privileges op basis van vaccinatiestatus gelijk staat aan een vorm van verplichting. Dit kan leiden tot discriminatie en stigmatisering. De andere groep vond dat de keuze om zich niet te laten vaccineren in moet houden dat men bepaalde gevolgen moet aanvaarden. Ze pleiten voor een vaccinatiebewijs dat in bepaalde contexten kan gebruikt worden, zoals bij reizen en deelname aan massa-evenementen. De weigering mag geen impact hebben op bepaalde fundamentele vrijheden, zoals het krijgen van essentiële medische zorg.”

“In België zal de vaccinatie gratis en vrijwillig zijn. Er zullen dus geen privileges worden toegekend aan gevaccineerde personen”, benadrukt Van Gucht. “Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe makkelijker het zal zijn om het virus af te remmen en de ziekenhuisopnames te laten zakken.”