Chanel geeft eerste beelden vrij van samenwerking met royal Charlotte Casiraghi

De eerste campagne waarin Charlotte Casiraghi schittert voor Chanel is er. De foto’s werden genomen door Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin, het bekende Nederlandse modefotografenduo. Als decor werd gekozen voor - hoe kan het ook anders - Monaco. Casiraghi is namelijk de dochter van prinses Caroline van Monaco, de kleindochter van Grace Kelly en elfde in lijn voor de troon.

Als locatie werd bovendien gekozen voor een villa die Karl Lagerfeld, de overleden ontwerper die bijna veertig jaar lang aan het hoofd stond van Chanel, een tijdlang huurde. Hij was ook jarenlang een goede vriend van Caroline van Monaco. De foto’s die al zijn opgedoken, tonen Charlotte aan het zwembad in verschillende outfits, maar ook binnen in het huis in glamoureuze jurken.

“Charlotte heeft iets mysterieus en dat past perfect bij het thema waarbij realiteit en droom in elkaar overvloeien dat we voor ogen hadden”, klinkt het bij het Inez & Vinoodh.

