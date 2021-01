George Clooney laat groot deel van vermogen niet na aan vrouw en kinderen, maar aan ‘goeie vrienden’

Het duizelingwekkende bedrag van 500 miljoen dollar, het fortuin van George Clooney, gaat niet in zijn geheel naar zijn echtgenote Amal als hij sterft. Dat heeft de 59-jarige steracteur bekendgemaakt. Maar dat betekent niet dat de 42-jarige moeder van zijn kinderen straks op straat moet leven.

Amal mag dan de vrouw van zijn dromen zijn, ze erft niet het vermogen van haar echtgenoot George Clooney. De mensenrechtenadvocate mag dus geen half miljard dollar op haar privérekening bijschrijven als de Hollywoodster overlijdt. Niet dat hij reden heeft om aan te nemen dat hij binnen afzienbare tijd zal sterven, maar hij gaat er waarschijnlijk wel vanuit dat hij eerder heengaat dan zijn zeventien jaar jongere echtgenote.

In zijn testament zijn bepalingen opgenomen waardoor zijn vrouw en hun twee kinderen Alexander en Ella (2) niet zijn complete fortuin in de wacht slepen. Een groot deel van zijn vermogen gaat naar goede doelen en naar zijn naaste vrienden.

Vriendendienst

Aan zijn vrienden gaf hij al veertien miljoen dollar gaf cadeau. Clooney, die toen nog vrijgezel was, benadrukte dat hij zijn vrienden nog heel wat verschuldigd was. “Ik heb op hun banken geslapen als ik platzak was, ze leenden me geld, lieten me mee-eten. Ze hebben mij altijd geholpen en ik heb hen altijd geholpen. We zijn echt goede vrienden, familie, eigenlijk. Mensen op wie ik altijd kon terugvallen. De meeste van mijn vrienden hebben schoolgaande of studerende kinderen. Ze hebben niet allemaal zo veel geluk gehad als ik, dus ik wil heel graag iets voor ze doen als dat in mijn vermogen ligt. Voor mij stond het destijds vast dat ik mijn geld zou nalaten aan al die vrienden die altijd voor me hadden klaargestaan toen ik hen nodig had. Als ik word overreden door een bus, staan ze tenminste allemaal in mijn testament. Maar toen dacht ik eigenlijk meteen: Waarom zou ik eigenlijk wachten tot ik word overreden door een bus?’’

En zo nodigde hij zeven jaar geleden – voor hij en Amal goed en wel een koppel waren – zijn vrienden bij hem thuis uit om hen een koffer vol geld te overhandigen. Wie die vrienden waren, wil George niet aan de grote klok hangen. Ook wilde hij zijn vrienden geen bezwaard gevoel geven. Daarom leidde hij zijn Sinterklaasmoment in met te vertellen dat hij zo’n ongelooflijk groot bedrag had getoucheerd voor de film Gravity, dat hij wel iets kon missen.

Nooit ruzie

In één trek liet hij ook in zijn testament zijn vrienden niet ongenoemd, waardoor zijn vrouw en kinderen niet het gehele vermogen van George zullen erven als hij doodgaat.

Dat George sinds zijn huwelijk zijn testament niet meer heeft veranderd, heeft in elk geval niet tot onenigheid geleid tussen hem en zijn echtgenote. Sterker nog, de acteur beweert dat hij en Amal na zeven jaar samenzijn nog nooit ruzie hebben gehad. In een interview met People, vertelt hij: “De eerste botsing tussen ons moet nog komen. Ik voel me echt gezegend met mijn leven zoals het nu is.’’

