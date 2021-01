Stad Beringen wint 5 awards voor openbaar groen

In 2020 organiseerde de VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) haar 41ste wedstrijd, met als thema ‘klimaatgroen’. Deze werd opgedeeld in drie thema’s: groene gemeente, bijenvriendelijke gemeente en gemeente in bloei. In elke categorie werd stad Beringen bekroond. Schepen van groen Jean Vanhees licht toe: “We werden 1ste laureaat voor de plantenperken op be-Mine en de rustgevende groenomgeving op de begraafplaats van Stal en werden 3de laureaat met de aanleg van het landschapspark Kolenspoor. We wonnen ook twee bijensymbolen voor de bijenvriendelijkste gemeente en onze duurzame bebloeming werd erkend met twee bloemensymbolen.”

Als openbaar bestuur kan je deelnemen aan een of meerdere thema’s. “Als stad merken we dat onze Beringse groene omgeving erg geliefd is. Het spreekt voor zich dat we dan ook actief willen werken aan ons groenbeleid. Ik ben enorm tevreden dat onze inspanningen de verdiende erkenning krijgen”, vertelt schepen Vanhees enthousiast. Door de Vlaamse milieumaatschappij en VVOG werden aan diverse groenprojecten labels toegekend voor pesticidenvrij beheer en/of waterrobuustheid. “Het Kolenspoor kreeg het label ‘waterproof’, Stal sleepte het label ‘zonder is gezonder’ in de wacht”, vult schepen Vanhees aan. De Finaledag Openbaargroen-awards 2020 vond op donderdag 17 december 2020 online plaats vanuit Overijse. Je kan de finale hier herbekijken: https://player.vimeo.com/video/489547894.