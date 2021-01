Limburgs Landschap: Goed begin

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Het is ondertussen een traditie geworden. Elk jaar ga ik heel vroeg in de morgen van de eerste dag van het jaar op wandel in natuurgebied de Herkvallei in mijn achtertuin in Wellen. Lekker rustig uitwaaien en genieten van de natuur, die totaal geen notie heeft van het voorbije feestgedruis. Weer of geen weer, ik wil dit voor geen geld missen.

Beperkt feestgedruis wel dit jaar, de fout van het nog altijd aanwezige coronabeestje. Maar ook met zo goed als geen vuurwerkgeknal. Dus de vogels en de andere bewoners van ons natuurgebied werden dit keer – gelukkig – niet opgeschrikt en hadden een rustig eindejaar. Dat mag ook eens. “Elk nadeel heb ze voordeel”, zal ik maar zeggen.

Zo'n wandeling – helemaal alleen – samen met de natuur is zalig. Een waterhoentje vlucht al trappelend door de beek en duikt onder de beplanting aan de oever. Een groep kramsvogels protesteert luid ‘tsjakkend’ tegen elkaar of tegen een – voor mij onzichtbare – bedreiging in een naburige boom. Dan volgt er plots een magisch momentje. Op een open plek staan drie reetjes. Ze staren mij even aan om dan pijlsnel op de vlucht te slaan. Ik kan hun witte vlek op hun kontjes nog even volgen door de begroeiing. Maar dan zijn ze verdwenen.

Thuis gekomen is het daar nog heel stil. Ik trek mijn wandelschoenen uit en plof in de zetel. Laat het nieuwe jaar nu maar op gang komen, hopelijk met betere vooruitzichten. Ik kijk er alvast naar uit om weer wekelijks een plantje of beestje aan jullie voor te stellen. Eentje hoop ik niet meer tegen te komen. Ik moet jullie niet vertellen welk dat ik bedoel zeker? Aan iedereen alvast een natuurvol, gezond, veilig en virusloos 2021 gewenst.

(Foto ree: Pascal Gielen, foto wandelweg: Dirk Ottenburghs)