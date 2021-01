COLUMN CHRETIEN PAESEN: We hebben andere wensen bij deze nieuwjaar

Het zal ons allemaal nog lang bijblijven, de nieuwjaar van 2020-2021. De acht maanden die de jaarwisseling voorafgingen zijn hard geweest. Sommigen hebben letterlijk geleden, vooral de ouderen. Iemand zei me: “Ze gaan dood van eenzaamheid.” Ook in Hasselt hebben de woonzorgcentra hun deel van het leed gekregen. Die iemand zei ook:” Er gaat nog veel verborgen ellende aan het oppervlak komen de volgende maanden” en daar werd ik angstig om.En zo zijn wij allemaal het nieuwe jaar ingestapt met veel twijfels en vraagtekens in onze bubbelende glazen. Aan het leed, de regels en de bijhorende ellende hebben we even niet gedacht. We hebben de tijd genomen om – al dan niet - virtueel te klinken op wat komen gaat. Hopend dat het allemaal snel passeert. We hebben elkaar het beste gewenst omdat we ervan overtuigd zijn dat alles goed komt.Zijn alle Hasselaren daar wel zo zeker van? Ligt het aan mij of aan u of er inderdaad een kentering komt? Het antwoord is een jawoord als een betonblok. Elkaar het beste wensen is een ding maar er naar handelen om ook het beste te geven en te gunnen is een ander. Het mooiste dat we elkaar kunnen schenken is anderhalve meter afstand, aangevuld met respect voor de regelgeving. Het heeft immers zo weinig zin om elkaar het beste te wensen al we zelf niet het beste doen om de ander te beschermen.In 2021 wordt alles beter, zeker weten. Maar dat hangt af van wat we voor een ander willen doen en laten. Nu is het aan ons. Een mooi nieuw jaar gewenst met drie virtuele kussen.