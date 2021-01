Actrice Emma Stone is in verwachting van haar eerste kindje

Emma Stone is in verwachting, dat weten Amerikaanse media zoals Us Weekly en E! News met zekerheid te zeggen. Reden daarvoor is dat de actrice, die normaal haar privéleven ver weg houdt van de schijnwerpers, in Los Angeles werd gefotografeerd in strakke sportkleding waarin haar babybuikje naar verluidt duidelijk te zien was.

“Ze is heel blij en kijkt er naar uit om mama te worden”, zegt een insider in Us Weekly. “Ze ziet er fantastisch uit, voelt zich gezond en heeft een gloed over zich. Ze houdt zich de laatste tijd vooral bezig met haar vrienden en het werk, ze blijft in beweging en gaat nog altijd dagelijks sporten.”

De actrice en Dave McCary leerden elkaar in 2017 kennen op de set van de televisieshow Saturday night live waar hij als schrijver aan de slag is. Twee jaar later waren ze verloofd, iets wat McCary uitzonderlijk bekendmaakte via sociale media. De twee zouden normaal in de lente een groot huwelijksfeest geven, maar het werd door corona uiteindelijk een ceremonie in intieme kring.