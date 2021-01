Opening Straf! School met lef in Beringen-Mijn

De nieuwe school is ondergebracht in een deel van de oude mijngebouwen. Het was deze ochtend even zoeken naar het nieuwe klasje maar de kinderen werden door directie en leerkrachten opgewacht en naar de juiste plek geloodst. Er wordt voortaan gewerkt met ruime open werkruimtes en ook de speelplaats, op de oude spoorwegrails en in de schaduw van de kolenwasserij, is een pareltje. Daarnaast wil de school nauw samenwerken met al de andere organisaties en bedrijven op de mijnsite. Zo opende ook een nieuw locatie van de Buitenschoolse Kinderopvang vlak naast de school. Ook de naschoolse werking De Terrilling wordt betrokken in het onderwijsproject. "Wij hebben onze nieuwe school opgebouwd om goed te kunnen differentiëren en onze kinderen echt te geven wat ze nodig hebben. Er is veel ruimte en om klasoverschrijdend te werken. Ik vind het ook heel speciaal dat we op deze historische locatie zitten en ook de omgeving biedt heel veel kansen aan onze kinderen om zich te ontwikkelen en ook buiten te leren", zegt directrice Indra Monten. Er komt naast de natuurlijke speelplaats ook nog een klein bos waar kinderen les kunnen volgen. "Ook de overdekte speelruimtes kunnen dienen als een buitenleslokaal. De speelplaats heeft ook tribunes om les te geven maar we kijken ook buiten de muren zoals de Avonturenberg en de terril", zegt een trotse Esther Elsen nog. De kinderen reageerden alvast enthousiast op de nieuwe grote school.