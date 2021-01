Geslaagde lichtwandeling in Beringen

De wandeling werd een groot succes; iedere avond kwamen er gemiddeld 2.500 mensen wandelen. “De meeste avonden verliepen zeer goed”, meldt schepen van toerisme en evenementen Werner Janssen. “Na het eerste weekend hebben we wel een aantal bijsturingen doorgevoerd; er werden vrijwilligers van vzw Toerisme Beringen ingezet om toezicht te houden op een aantal plaatsen. Eén avond hebben we, omwille van een te grote toeloop van bezoekers op zeer korte tijd, de wandeling stopgezet. Daarna zijn er geen problemen meer geweest.” “We blikken terug op een geslaagde editie”, vult schepen van cultuur en erfgoed An Moons aan. “Vorig jaar hebben de diensten van toerisme en cultuur meermaals samengewerkt en die samenwerking is zeker een goede match. De lichtwandeling was een mooi initiatief en gaf de bevolking de mogelijkheid om ’s avonds nog eens buiten te komen. En dat daarbij het mijnerfgoed op een bijzondere manier in de kijker werd gesteld, was mooi meegenomen!”