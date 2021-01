Olivia Wilde weet Harry Styles te strikken en fans zijn door het dolle heen

In de Amerikaanse pers weten ze het zeker: actrice en regisseur Olivia Wilde (36) is samen met Harry Styles (26). De twee werken momenteel samen aan haar nieuwe film en werden vorig weekend op een huwelijk in Californië gespot terwijl ze elkaars hand vasthielden.

Het heeft er alles van weg dat Harry Styles niet langer single is. Hij werd de voorbije jaren aan een hele resem vrouwen gelinkt, maar het lijkt finaal Olivia Wilde te zijn die hem te pakken heeft gekregen. De twee werden door paparazzi betrapt terwijl ze elkaars hand vasthielden op het huwelijk van zijn manager en ze zouden volgens onder meer het Amerikaanse magazine People al een paar weken aan het daten zijn.

“Ze waren allebei in Montecito in Californië voor een huwelijk dit weekend”, vertelt een bron. “Ze toonden heel wat affectie voor elkaar in het bijzijn van anderen, hielden elkaars hand vast en zagen er heel gelukkig uit. Ze zijn blijkbaar al een paar weken aan het daten.” De twee werken momenteel samen aan de thriller Don’t worry darling die zij regisseert en waarin hij acteert en zouden elkaar dus op die manier hebben leren kennen.

Nog maar pas uit elkaar

In november 2020 raakte nog bekend dat Wilde niet langer samen was met haar verloofde en acteur Jason Sudeikis. Het koppel was al sinds 2011 samen en ze hebben ook twee kinderen. Styles had relaties met onder meer Kendall Jenner, Taylor Swift en de Victoria’s Secret-modellen Sara Sampaio en Camille Row.

Opvallend is dat terwijl heel wat fans normaal giftig reageren op het feit dat hun idool van ’t straat is, dat dit keer niet het geval lijkt te zijn. “Normaal geef ik weinig om het datingleven van de sterren - wat voor zin heeft het ook - maar ik denk dat Olivia Wilde en Harry Styles veel potentieel hebben om het nieuwe power couple te worden. Ik ben blij voor deze twee mensen zonder problemen”, klinkt het in een van de vele tweets.