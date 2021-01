NBA. Luka Doncic pakt uit met triple-double, 43 punten van “The Greek Freak”

Luka Doncic heeft nog eens met een stevige triple-double uitgepakt in de NBA. De 21-jarige en 2m01 grote Sloveen leidde Dallas Mavericks met 33 punten, 16 punten en 11 assists naar een 100-113 zege op bezoek bij Houston Rockets. Doncic is pas de 11de speler in de NBA die voor zijn 22ste al de kaap van meer dan 1.000 assists is gepasseerd. Hij kreeg steun van Tim Hardaway Jr. die 30 punten scoorde.