Pommeline van ‘Temptation island’ herstelt relatie met vader: “Hij is en blijft mijn echte vader”

Pommeline Tillière (26) heeft de banden met haar biologische vader aangehaald. Dat vertelt de voormalige Temptation island-verleidster aan Dag allemaal. “Het voelt prettig.”

De ouders van Pommeline gingen uit elkaar toen ze amper 1 jaar oud was. Omdat ze naar eigen zeggen geen echte klik voelde met haar vader, nam ze zelf afstand van hem in haar puberjaren. “Maar daar is recent verandering in gekomen. Ik was jong en met andere dingen bezig maar nu vind ik het wel belangrijk”, zegt ze. “Het voelt prettig om hem weer in mijn leven te hebben. Ik hou van hem, het is en blijft toch mijn echte vader. Ik fleur daarvan op.”

