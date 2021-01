Coronacijfers blijven dalen, maar positiviteitsratio blijft stabiel

LEES OOK. Het Limburgse vaccinatieplan: 10.500 rusthuisbewoners tegen eind januari ingeënt

Door de kerstvakantie werden wel fors minder tests uitgevoerd. In dezelfde periode ging het om dagelijks gemiddeld 25.200 tests, 21 procent onder het gemiddelde van de week ervoor. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, blijft wel steken op 7,3 procent wat slechts 0,1 procent lager ligt dan de week eerder.

Daarnaast blijven er minder covid-19-patiënten in de ziekenhuizen belanden, hoewel het aantal ziekenhuisopnames minder snel daalt. Vanaf 28 december tot en met 3 januari waren er gemiddeld 139,3 opnames per dag, 14 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen.

