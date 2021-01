Terwijl de topman van de taskforce vaccinatie de Belgische strategie verdedigde in Terzake, waarschuwde professor microbiologie en immunologie Hans-Willem Snoeck (Columbia University) dat ons land in de problemen dreigt te komen omdat het te traag gaat. “De derde golf staat aan de deur. We moeten die absoluut tegenhouden én intussen zo snel mogelijk het zorgpersoneel vaccineren.”