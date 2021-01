Mathieu van der Poel is nog niet op stage naar Spanje vertrokken. En ook Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en zelfs Wout van Aert zijn er nog niet uit of ze na het BK veldrijden onmiddellijk naar Spanje reizen. De reden is simpel: als ze bij terugkeer zeven dagen in quarantaine moeten, komt door het isolement het laatste crossweekend vóór Oostende en de WK-voorbereiding in gevaar.