Met Elise Mertens in Abu Dhabi en David Goffin in Antalya beginnen deze week ook de Belgische primussen aan het nieuwe tennisjaar. Wat verwacht Marc De Hous, ex-coach van Kim Clijsters en commentator bij Eurosport, van dat duo? En hoe schat hij de toekomst van zijn voormalige poulain in? “Ik had meer verwacht van haar comeback, al kende ze veel pech met haar lotingen.”