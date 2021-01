Boerenjaar is terug voor een tweede seizoen. Een van de geportretteerden is Femke van de familie Vlekken uit Sint-Truiden. Ze is kunsthistorica, maar kreeg via haar man Hendrik de smaak van de landbouw te pakken. Ook de familie Schreurs, fruitboeren uit Kozen (Nieuwerkerken), is dit seizoen weer van de partij.