Als kind sjotte Simon Mignolet in de tuin met jongere neefjes Jorrit en Dietmar Geerts. De onderlinge familieband bleef altijd, de intussen 23-jarige tweelingbroers zijn supporters van het eerste uur. “Via Simon hebben we intussen een pak matchen in de Premier League gezien. En zijn WK-trui blijft een fantastisch item voor onze collectie, we zitten aan ongeveer 50 stuks.”