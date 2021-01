Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt krijgt vandaag de eerste 7.000 Pfizer-vaccins geleverd. — © BELGA

Hasselt

Vandaag arriveren de eerste 7.000 Pfizer-vaccins voor Limburg in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Deze week worden 435 rusthuisbewoners in onze provincie ingeënt. Tegen eind januari moeten alle 10.500 Limburgse rusthuisbewoners een eerste dosis van het vaccin gekregen hebben.