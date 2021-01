Hoofd taskforce vaccinatie: “Achteraf kan men zeggen: Hadden we maar vroeger gekocht”

Dirk Ramaekers, de topman van de taskforce vaccinatie, heeft maandag de Belgische strategie verdedigd waarmee de vaccins tegen het coronavirus uitgerold worden. “Achteraf bekeken, kan men zeggen: ‘Hadden we maar (vroeger gekocht)’. Maar anderzijds is het een nieuw vaccin, met een nieuwe technologie, waar nog heel wat twijfels rond bestonden en nog bestaan.” Dat zei hij tijdens Terzake op Canvas.

Volgens Ramaekers is de planning voor de verdeling van de vaccins voor de komende weken helemaal afgewerkt. Zoals bekend zullen eerst de bewoners van de woonzorgcentra gevaccineerd worden. Wanneer die operatie in februari helemaal afgerond zal zijn - van het vaccin van Pfizer/BioNTech zijn twee prikken nodig - zal een eerste belangrijke horde genomen zijn, aldus Ramaekers.

Hij staat nog altijd achter de procedure waarvoor gekozen werd en waarbij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de vaccins beoordeelt. “We hebben altijd gezegd dat we begin januari klaar zouden zijn als de vaccins geleverd worden, en dat is ook zo.”

Waarom hebben België en de rest van de Europese Unie niet veel vroeger vaccins gekocht, zoals Israël deed? “Achter bekeken, kan men zeggen: ‘Hadden we maar (vroeger gekocht)’. Maar anderzijds is het een nieuw vaccin, met een nieuwe technologie, waar nog heel wat twijfels rond bestonden en nog bestaan. Daarom is het te verdedigen dat we grondig alle data en alle studies bekijken en het EMA de evaluatie laten maken. Ook voor het vertrouwen in het vaccin, dat nu gunstig is.”

Ook in Terzake waarschuwde professor microbiologie en immunologie Hans-Willem Snoeck (Columbia University) dat de Belgische autoriteiten er te gerust in zijn dat er geen derde coronagolf komt. “Want als die er komt, gaan we problemen hebben met het personeel voor de vaccinatiecentra”, zei hij. “We moeten ervan uitgaan dat die golf er komt en er alles aan doen om hem te vermijden.”