Dakar

Een debutant van 60 jaar is Walter Roelants. Gisteren bracht hij zijn tweede rit in de Dakarrally tot een goed einde. Zijn doel? Uitrijden, en geld inzamelen voor To Walk Again. Een organisatie die hem nauw aan het hart ligt sinds zijn zoon Joël verlamd raakte bij een zware val in het WK motorcross.