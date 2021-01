Autovlogger crasht met sportwagen in Utrecht: “Waarom net met deze auto”

De Nederlandse autovlogger Sebastiaan Thoolen is met zijn pas aangekochte sportwagen gecrasht — © YouTube Sebastiaan Thoolen

De Nederlandse autovlogger Sebastiaan Thoolen is met zijn sportwagen gecrasht in het Utrechtse Waverveen. Bij het ongeluk op de N201 raakte niemand gewond, maar de klap kwam hard aan, niet in de laatste plaats bij de vlogger zelf.

“Ik heb veertien jaar gereden zonder ongelukken. En dan gebeurt het nu met deze auto”, treurt Thoolen bij RTV Utrecht. De vlogger was van plan de Honda S2000 om te bouwen tot een bolide waarmee hij ook op een circuit uit de voeten zou kunnen. “Het was altijd een jongensdroom van mij om zo’n auto te hebben en die om te bouwen.” Thoolen wilde de transformatie met een serie filmpjes aan zijn volgers laten zien.

De vlogger was zondagmiddag met een kennis op pad om foto’s te maken toen het fout liep. “Ik hield bij het optrekken bij een verkeerslicht geen rekening met het koude weer, de natte weg en het feit dat het toch een auto is die je niet kent.” Ondanks de schade denkt de vlogger zijn project voort te zetten. “Nu moet ik er gewoon nóg meer tijd en werk in steken.”

