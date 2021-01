Burgemeester Tessenderlo verbiedt trainingen THES, bekermatch tegen KRC Genk in het gedrang

Het bekerduel van THES tegen Racing Genk (2, 3 of 4 februari) komt opnieuw in het gedrang. Normaal begon de club uit Tessenderlo maandag aan de voorbereiding met een coronatest en de heropstart van de trainingen, maar daar heeft burgemeester Fons Verwimp een stokje voor gestoken. “Wellicht voor de hele maand januari.” Heur-Tongeren, die andere Limburgse amateurclub in de 1/16de finales van de Beker van België, mag dinsdag wel de trainingen hervatten.