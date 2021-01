Geen St. Antonius verkoop, wel een ontbijt

De traditionele St. Antoniusverkoop per opbod kan wegens corona niet doorgaan. Om Sint Antonius toch te herdenken, de scholen en verenigingen te steunen, organiseren de Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille in samenwerking met de verenigingen, een afhaal ontbijt.

“Omwille van corona mag de jaarlijkse St. Antoniusviering in 2021 niet doorgaan. Daarom organiseren we zondag 17 januari een afhaal ontbijt, deze keer zonder een gratis porto en of jenever. De opbrengst gaat naar de kleuterschool van de Driehoek, De Hees en Kreyel, evenals naar Samana van Bocholt, Kaulille en Reppel”, vertelt Luc Martens.

Men kan het ontbijt afhalen tussen 8u en 10u in het Parochiehuis te Bocholt. Ben je niet in de mogelijkheid om af te halen dan kan het ontbijt aan huis afgeleverd worden.

Prijs : 17 euro per persoon voor volwassen, 8 euro per kind tussen 3 en 12 jaar.

Inschrijven voor 10 januari bij Luc Martens, luc_martens1@telenet.be of bezorg de inschrijving aan één van de LG-bestuursleden. Stort het bedrag op rekening BE72 7352 0306 2616 van Landelijke Gilden bij inschrijving. RDr