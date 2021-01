Een MRI in het Waregemse OLV van Lourdes-ziekenhuis leverde geruststellend nieuws op voor de elleboog van Eli Iserbyt. Van een breuk en barstjes zijn geen sprake. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal kan volgende zondag van start op het BK veldrijden in Meulebeke. “Al zal dat uiteraard niet in de meest ideale omstandigheden zijn.”