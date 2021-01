Ombudsman Brussels Airport trekt aan alarmbel na lange wachtrijen in aankomsthal: “Situatie onaanvaardbaar”

Luchthavenombudsman Philippe Touwaide is niet tevreden met het coronabeleid van Brussels Airport afgelopen weekend. Aanleiding zijn de beelden van lange wachtrijen in de aankomsthal die zondagavond op sociale media circuleerden. Touwaide heeft daarom een brief gestuurd naar de directeur van de dienst regulering van de luchthaven.

“Wij zijn van mening dat het de plicht is van de regulator om in te grijpen en om alle gezondheidsmaatregelen in de gebouwen van de luchthaven te respecteren en af te dwingen”, aldus Touwaide in zijn brief. “Er was ons na de herhaaldelijke incidenten in november beloofd dat de situatie onder controle was en dat er een betere coördinatie was, wat niet het geval lijkt te zijn. Op menselijk vlak is de situatie van zondag onaanvaardbaar.”

Zondagavond doken er op sociale media verschillende beelden op van lange wachtrijen in de aankomsthal van de luchthaven. Het betrof terugkerende reizigers die in de luchthaventerminal op weg waren naar de controle van de federale politie op het Passenger Locator Form (PLF). De luchthaven benadrukt dat de controle het hele weekend goed verlopen is, behalve zondagavond, toen er gedurende een half uur wachtrijen waren. “Maar er was voldoende ruimte beschikbaar voor de nodige sociale afstand”, aldus Brussels Airport.