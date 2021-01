Vrouw in tranen door ‘aanzoek’ op Kerstmis na zes jaar relatie, maar dan komt de clou: “Dump hem!”

Vrouw in tranen door ‘aanzoek’ op Kerstmis na zes jaar relatie, maar dan komt de clou. — © TikTok

Deze man zeeg op Kerstmis neer op één knie om een belangrijke vraag te stellen aan zijn vriendin, waarmee hij al zes jaar een relatie heeft. Alleen was het niet echt de vraag waarop Hannah had gehoopt. Ze zette de video op TikTok, waar het grapje al miljoenen keren werd bekeken. Maar er kwamen ook heel wat negatieve reacties op de actie van de man. “Dump hem!”, klinkt het onder meer, waardoor Hannah zich genoodzaakt zag om tekst en uitleg te geven in een tweede video.