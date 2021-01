TikTokker deelt trucje om je oven schoon te maken terwijl je ligt te slapen

De oven weer helemaal schoon krijgen, is een van de vervelendste klusjes in de keuken. Al dat aangekoekte vet wegschrobben neemt al snel heel wat tijd in beslag, maar daar heeft een TikTokker wat op gevonden. Met enkele middeltjes die je sowieso hebt staan, maak je jouw oven weer kraaknet.

Het jaar begonnen met de grote schoonmaak? Dan heeft Chantal Mila, een Australische mama van twee, de tip voor jou in petto als je aan de oven bent toegekomen. Zij bedacht een trucje waarbij de oven haast zichzelf reinigt terwijl jij ligt te slapen.

Het enige wat je daarvoor nodig hebt is zo’n zestig gram baking soda, een lepel afwasmiddel en wat water. Meng ze met elkaar tot je een soort van papje hebt en smeer daarmee de volledige oven in een dun laagje in. Laat een nachtje rusten. Veeg vervolgens alles met een vodje af. Hangen er toch nog restjes? Spuit die dan nog even in met azijn en boen schoon.