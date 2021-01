Jonas Meukens van X!NK is papa geworden

Jonas Meukens (31), in een vorig leven zanger van de band X!NK, is papa geworden van een zoontje. Dat vertelde hij zelf op Qmusic. “Het is een jongetje, hij heet Gust. Hij weegt 2 kilo 820, hij is 51 centimeter lang en hij is super gezond. Met z’n moeder is alles goed. Ze is nu aan het rusten.” Meukens vormt al vijf jaar een koppel met Sien.