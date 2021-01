Hasseltse straatnamen: Ferdinand Verbiestlaan

Ferdinand Verbiest werd in 1623 geboren in het West-Vlaamse Pittem. Hij werd Jezuïetenpater en missionaris in China. Toen zijn grote kennis van wiskunde en astronomie bekend werd, riep de Chinese keizer hem naar zijn hof om er zijn persoonlijke mentor te worden. Als directeur en hoofdastronoom van het observatorium in Peking ontwikkelde hij een voor die tijd ultramodern instrumentarium. Hij ontwierp kalenders, zonnewijzers, thermometers en zelfs de eerste stoomauto ter wereld. Daarnaast nog een dierenriemkalender, een sextant (nautisch navigatie-instrument) een wereldbol, waterpompen en een camera obscura.

Intussen vergat hij helemaal niet dat het christendom verspreiden de hoofdreden was waarvoor hij missionaris in China was. Hij werd zelfs, samen met andere missionarissen, een tijdje gevangen genomen wegens het verspreiden van een “verderfelijke” leer. De keizer zelf had zoveel vertrouwen in Verbiest dat hij zich in het katholicisme liet inwijden. Verbiest overleed in 1688, enkele weken na een val van zijn paard. Hij kreeg een staatsbegrafenis wegens zijn belang in de geschiedenis van China.

