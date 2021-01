Zondagnacht was het Sint-Lambertuscollege in Bilzen het doelwit van dieven. — © Johnny Geurts

Bilzen

In de nacht van zondag op maandag drongen dieven binnen in het Sint-Lambertuscollege in Bilzen. Bij de inbraak werden verschillende deuren en kasten geforceerd. Uiteindelijk gingen ze aan de haal met 30 tablets, 10 laptops en enkele 3D-printers.