Voetbalclub Kabouters Opglabbeek schenkt 50 chocoladepakketten aan Sint-Vincentius

"Deze periode is al moeilijk voor veel mensen, maar kansarme gezinnen worden nog harder getroffen in deze coronatijd", klinkt het bij de voetbalclub. "Met deze actie hopen we een klein lichtpuntje te bieden aan vijftig gezinnen. Er zijn kansarme kinderen die met dit pakketje van de Rode Duivels heel blij gaan zijn zodat ze hun zorgen even aan de kant kunnen zetten."