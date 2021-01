Zuhal Demir: “Nog twee jaar om dieren te beschermen tegen wolf, daarna vervalt schadevergoeding”

“Veehouders die binnen twee jaar geen maatregelen nemen om hun dieren te beschermen tegen de wolf, zullen niet meer kunnen rekenen op een schadevergoeding.” Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vanmorgen gezegd in onze live uitzending “Het Jaar van de Wolf”. De Vlaamse regering komt voor 80 procent tussen in de kosten van een omheining tegen wolven, maar volgens Demir maken te weinig veehouders gebruik van deze subsidie. Volgende week hoopt de minister een definitief kader voor mogelijke probleemwolven te hebben, zo kan objectief bepaald worden of het gedrag van de wolven in Limburg problematisch is.