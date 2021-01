Veststraat Beverlo heeft eigen wensboom

Omdat de buren van de Veststraat in Beverlo dit jaar geen nieuwjaarsborrel konden organiseren, werd er naar een alternatief gezocht. Zo schreef iedereen zijn wensen op om die vervolgens in hun eigen 'wensboom' in het park te hangen.

Het was stilaan een jaarlijkse traditie geworden om het eindejaar te vieren met een 'vestborrel' in de Veststraat in Beverlo. Tijdens deze gezellige samenkomst van de buren van de Veststraat en omliggende straten kon iedereen elk jaar de nodige wensen uitwisselen. Hierbij werd telkens lekkere soep, hapjes en de nodige drank voorzien zodat het al snel een plezante bedoening werd.Ook dit jaar werden de plannen al opgemaakt en de invitaties gepost, maar het coronavirus strooide roet in het eten. De organisatoren staken de koppen bij elkaar om een oplossing te zoeken. Daarom hebben ze dit jaar in het park een eigen wensboom versierd met slingers, ballen en lampjes. Elke buur kreeg een wenskaart in de bus waarop ieder zijn of haar eigen wens voor hun naasten (buren) konden neerpennen. Die konden ze dan vervolgens in de boom hangen. Al snel hingen er heel wat wensen in de boom. Het resultaat mag ondertussen gezien worden en dit initiatief zal zeker de volgende jaren herhaald worden.